Лето в России будет теплее обычного

21.03.2019 17:00



В Гидрометцентре России рассказали, каким будет лето в этом году. Так, согласно прогнозам синоптиков, начиная с мая месяца температура воздуха в Северо-Западном, Приволжском и Уральском ФО, а также на Таймыре будет превышать климатическую норму. Июнь обещает быть жарким для жителей Якутии, Приморья, Южного и Приволжского ФО. А на севере Урала и Сибири более жаркая погода чем обычно установится и в июне и в июле. В Северо-Западном, Центральном, Южном и Приволжском ФО воздух прогреется выше климатической нормы в августе, а Южный и Приволжский ФО станут рекордсменами по выпадению осадков в последнем месяце лета, пишет Российская газета.