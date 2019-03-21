ФСБ рассекретила дело адмирала Колчака, но доступ к нему закрыт

21.03.2019 15:17



По информации Центрального архива ФСБ России дело адмирала Колчака рассекречено. Но, в связи с тем, что Колчак не был реабилитирован, доступ к его делу ограничен, и с ним невозможно ознакомиться. Тем не менее, житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков, по инициативе которого произошло снятие грифа секретности с дела Колчака, и правозащитная группа "Команда 29" намерены добиться доступа к материалам дела, путем привлечения внимания общественности к этому вопросу, пишет Коммерсант.