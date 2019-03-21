Россия подняла Су-27 из-за бомбардировщика США

21.03.2019 14:50



Два истребителя Су-27 были подняты на сопровождение американского бомбардировщика. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Так, стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США совершал полет над нейтральными водами Балтики. В Минобороны РФ приняли решение отправить российские истребители для идентификации и сопровождения американского бомбардировщика, который после непродолжительного полета удалился от границы РФ, пишет ТАСС.