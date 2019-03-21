В ОС Android найдена опасная уязвимость

21.03.2019 14:09



Positive Technologies нашел критическую уязвимость в актуальных версиях ОС (операционной системы) Google Android, с помощью которой у злоумышленников есть возможность получить доступ ко многим ресурсам своих клиентов, например, к банковским приложениям. Как передает РИА Новости, соответствующая информация содержится в сообщении компании. Уточняется, что ошибка обнаружена в компоненте платформы Android – WebView. Данная уязвимость представляет также угрозу для пользователей мобильных браузеров на базе Chrom.