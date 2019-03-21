Эрмитаж закрыли после сообщения о минировании

21.03.2019 13:28



В Петербурге знаменитый Эрмитаж был закрыт после сообщений о минировании, передает Газета.ру со ссылкой на информацию музея, размещенную в социальных сетях. В сообщениях говорится, что о минировании было сообщено по электронной почте, и сразу нескольким сотрудникам Эрмитажа.

В данный момент музей закрыт, сотрудники Росгвардии проводят проверку помещений. Ранее с территории культурного заведения были эвакуированы все люди.