В ЦИК отказались передавать мандат Алферова Грудинину

21.03.2019 13:59



В ЦИК отказались передавать вакантный мандат депутата Государственной думы бывшему кандидату в президенты от партии КПРФ Павлу Грудинину, информирует РИА Новости. Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что Грудинин займет в нижней палате парламента место Жореса Алферова, который ушел из жизни.

В ЦИК пояснили, что Грудинин не может стать депутатом ГД по причине наличия у него зарубежных счетов на момент регистрации, что не соответствует законодательным порядкам.