Врио главы Мурманской области назначен Андрей Чибис

21.03.2019 12:46



Глава РФ Владимир Путин приял отставку главы Мурманской области Марины Ковтун, ранее просившей президента досрочно освободить ее с занимаемой должности. Как передает РИА Новости, врио губернатора был назначен Андрей Чибис, с которым президент уже провел рабочее совещание, говорится в сообщении кремлевской пресс-службы.

Известно, что Чибис проходил обучение на первом потоке «Школы губернаторов» при Высшей школе государственного управления.