Губернатор Мурманской области Марина Ковтун не будет участвовать в выборах губернатора

21.03.2019 11:41



Глава Мурманской области Марина Ковтун обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой – освободить ее с поста губернатора досрочно, передает РИА Новости. В разговоре с представителями СМИ Ковтун также сообщила, что не будет принимать участия в выборах главы региона.

«Считаю, что обновление в высших эшелонах власти необходимо», — подчеркнула Ковтун.

Она также отметила, что это решение далось ей трудно. Однако в этом плане, по ее словам, досрочная отставка поможет ее «преемнику» узнать регион. Что касается дальнейших планов, то скоро экс-губернатор планирует уйти в отпуск.