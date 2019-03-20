Алина Загитова стала первой в короткой программе на ЧМ в Японии

20.03.2019 15:03



Российская фигуристка, победительница Олимпиады в Южной Корее Алина Загитова стала первой после короткой программы в женском одиночном катании на Чемпионате мира в Японии. Судьи поставили Алине 82,08 балла. Евгения Медведева стала четвертой, а третья россиянка Софья Самодурова заняла девятое место. Лучшей среди японских фигуристок стала Каори Сакамото. Она заняла второе место после своего проката, набрав 76,86 балла.