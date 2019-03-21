Николас Мадуро обвинил Дональда Трампа в краже денег на лекарства

21.03.2019 09:34



Глава Венесуэлы выступил с обвинениями в адрес американского лидера Дональда Трампа, заявив, что правительство США «похитило» у Венесуэлы пять миллиардов долларов, которые предназначались на закупку сырья для лекарств, передает РИА Новости.

Мадуро утверждает, что американцы сделали это для того, чтобы предложить Каракасу так называемую «гуманитарную помощь». И эта ситуация, как подчеркивает глава Венесуэлы, подтверждает, что Вашингтон – это «лицемеры, циники, фарисеи», которые привезли в страну не реальную помощь, а испорченную еду, чтобы унизить венесуэльцев.