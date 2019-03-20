Прокуратура Франции предъявила обвинения сенатору Керимову

20.03.2019 13:27



Французская прокуратура в официальном порядке предъявила обвинения сенатору Сулейману Керимову, который находится под следствием, начиная с ноября 2017 года. Об этом в разговоре с РИА Новости проинформировал прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

Французский прокурор уточнил, что российский сенатор обвиняется в пособничестве по уклонению от уплаты налогов, причем, «с отягчающими обстоятельствами». О других подробностях дела пока ничего не сообщается. При этом Прэтр отметил, что Керимова «поместили под судебный контроль, который подразумевает, в частности, внесение залога в двадцать миллионов евро».