У Юлии Началовой не было денег на лечение, рассказали врачи

21.03.2019 09:05



Выяснились печальные подробности из жизни певицы Юлии Началовой. Оказывается у нее были финансовые трудности, и она не могла обеспечить адекватное лечение. О проблемах с деньгами в беседе с «МК» рассказал врач Василий Шуров, который занимался лечением певицы. Как рассказал медик, полгода назад Юля проходила лечение в клинике на бесплатной основе, и в то время все стало ясно.

«Уже тогда я понимал – ей не с чего платить. На похоронах Юли мы бесплатно предоставим машину скорой помощи, там будут дежурить наши врачи», – рассказал врач.

Он отметил, что внешне все выглядело так, что Юля ни в чем не нуждалась, и действительно такое впечатление складывалось у многих. Однако на самом деле все было «далеко не так». Вероятно, и сама певица не просила ни у кого особой помощи.