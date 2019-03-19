Экс-муж Началовой Евгений Алдонин прокомментировал ее смерть

19.03.2019 09:57



Стали известны некоторые подробности семьи Юлии Началовой, а также ответ на вопрос о том, с кем останется ее маленькая дочь. Девочка будет жить со своими папой. Об этом рассказал экс-супруг Юлии Началовой бывший футболист национальной сборной России и столичного ЦСКА Евгений Алдонин, который принял участие в передаче «Пусть говорят», посвященной памяти певицы. По его словам, о смерти Юлии он узнал во время в командировки в другом городе. Некоторое время родители бывшей супруги, с которыми они в остались в хороших отношениях, говорили, что ситуация под контролем, и поводов для особых волнений нет.

«Я просто попросил держать меня в курсе каждый день», – рассказал бывший футболист.

Позднее от мамы Началовой он узнал, что Юлю ввели в искусственную кому, а еще через некоторое время стало известно о ее кончине.

Что касается их дочери, то девочке о смерти мамы Евгений рассказал сам.