Генпрокурор Украины рассказал о переданном США списке "неприкасаемых"

21.03.2019 07:12



Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что американский посол в стране Мари Йованович передала ему некий список "неприкасаемых", в котором отмечены те лица, в отношении которых не должно быть заведено уголовное преследование на Украине. Об этом Луценко сообщил во время своего интервью телеканалу Hill. Генпрокурор подчеркнул, что данные действия со стороны США недопустимы и ничто и никто не заставит его ведомство отказаться от уголовного наказания людей, при совершении преступления. Тем не менее в Госдепе назвали все обвинения, выдвинутые в адрес Йованович "откровенной фальсификацией", пишет РБК.