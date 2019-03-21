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Компания S7 Space отменила заказ на украинские ракеты "Зенит"

21.03.2019 06:49
Компания S7 Space отменила заказ на украинские ракеты "Зенит"

Частная российская компания S7 Space сообщила об остановке работ по договору, заключенному на поставку ракет-носителей "Зенит" с украинским предприятием "Южмаш". По словам источника знакомого с ситуацией, 12 ракет, о которых идет речь, планировалось использовать в программах "Морской старт" (корпорации S7 принадлежит плавучий космодром "Морской старт") и "Наземный старт" (пуски планировалось осуществлять с Байконура). Позднее, контракт между сторонами будет расторгнут, пишет РИА Новости.

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