Компания S7 Space отменила заказ на украинские ракеты "Зенит"

21.03.2019 06:49



Частная российская компания S7 Space сообщила об остановке работ по договору, заключенному на поставку ракет-носителей "Зенит" с украинским предприятием "Южмаш". По словам источника знакомого с ситуацией, 12 ракет, о которых идет речь, планировалось использовать в программах "Морской старт" (корпорации S7 принадлежит плавучий космодром "Морской старт") и "Наземный старт" (пуски планировалось осуществлять с Байконура). Позднее, контракт между сторонами будет расторгнут, пишет РИА Новости.