Рогозин подал иск о клевете

21.03.2019 06:31



Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин подал иск в Генеральную прокуратуру РФ о защите чести и достоинства. Поводом к подаче иска послужили публикации на сайте информационного агентства "Руспресс" и интернет-ресурса "Компромат-Урал", авторы которых отражают деятельность Рогозина на занимаемом им посту в негативном свете. По факту подачи иска возбуждено уголовное дело. В пресс-службе Роскосмоса подтвердили информацию о подачи иска, но от комментариев отказались, пишет Коммерсант.