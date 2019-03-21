ЦБ разработал кодекс этики финансистов

21.03.2019 00:42



Центральный банк России разработал кодекс этики для финансистов, один из пунктов которого запрещает «вводить в заблуждение» в области финансовых вопросов, сообщает «ТАСС». Документ предусмотрен, прежде всего, для участников финансового рынка и содержит конкретный свод правил ведения экономической деятельности. На текущий момент кодекс находится в стадии проекта и опубликован для общего обсуждения и внесения дополнений и предложений. «Каркасом» данного «сборника» являются семь принципов: честность, ответственность, справедливость, профессионализм, защита, целостность и транспарентность.