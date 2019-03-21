Правила продажи топлива на заправках планируют ужесточить

21.03.2019 00:04



Министерством промышленности и торговли России было озвучено предложение по изменению существующих правил продажи автомобильного топлива на АЗС, сообщает «РБК». Суть предложения заключается в запрете продажи каких-либо видов топлива кроме бензина и «дизеля» категории «Евро-5». Данное изменение направлено на борьбу с некачественным топливом, а также на защиту прав потребителей. Согласно заявлению Минпромторга, реализуемое в розничном сегменте топливо должно соответствовать заявленным характеристикам и качествам, а именно стандарту «Евро-5».