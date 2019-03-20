Forbes представил рейтинг самых надежных банков России

20.03.2019 23:34



Журнал «Forbes» составил рейтинг, в котором назвал наиболее надежные отечественные банки в текущем году и по итогам прошедших лет, а данная статья опубликована на официальном интернет-портале издания. Возглавили рейтинг так называемые «дочки» иностранных банковских организаций: «Юникредит банк» и «Райффайзен банк», занявшие первое и второе место соответственно. Следом за ними расположились «Росбанк» и «Сбербанк». Пятерку лидеров замкнул один из крупнейших банков России с точки зрения финансовых активов – банк «ВТБ».