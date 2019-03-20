В Индии обнаружили миниатюрных лягушек

20.03.2019 23:58



В горном массиве Западные Гаты (Индия) в ходе экспедиции индийскими и американскими учеными был обнаружен новый вид миниатюрных лягушек. Ученые назвали лягушку Astrobatrachus kurichiyana. Astrobatrachus в знак признания ее необычных белых пятен, напоминающих созвездие и kurichiyana в честь коренной общины «Куричия» (округ Ваянад, штат Керала), где ученые наткнулись на этот новый вид.

Astrobatrachus kurichiyana, также известная как звездная карликовая лягушка, была обнаружена только на одном из холмистых участков в горах Западные Гаты. Фото: india.mongabay.com

«Звездная карликовая лягушка очень осторожна, погружаясь в опавшие листья при малейшей опасности, она успешно уклонялась от внимания ученых на протяжении сотен лет», - сообщили участники экспедиции.

У данного вида темно-коричневый окрас с яркими белыми пятнами, лягушка хорошо маскируется во влажной листве. Ученые сообщили, что обнаружили всего несколько особей.

Это животное - не только новый вид, его родословная также представляет собой новое подсемейство лягушек, которое было классифицировано учеными как Astrobatrachinae, пишет phys.org.