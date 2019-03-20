Росстат зафиксировал замедление роста зарплат в феврале

20.03.2019 23:23



Согласно официальным статистическим показателям, предоставленных Росстатом, было зафиксировано замедление роста показателя зарплат граждан России в феврале текущего года, сообщает «Коммерсантъ». Размер вышеназванного показателя составил 0,7% годовых, хотя в январе текущего года он равнялся 1,1%. Натуральный показатель средней зарплаты немного превысил отметку в 43 тыс. рублей, что явилось ростом на 8% в отношении к февралю 2018 года.