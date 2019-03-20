В МИД поддержали настрой Венесуэлы на мирное урегулирование в стране

20.03.2019 22:57



Министерство иностранных дел России выразило свою поддержку замыслов правительства Венесуэлы, согласно которым внутреннюю напряженную обстановку в стране решено исправлять мирными регулирующими мероприятиями и средствами, сообщают «РИА новости». Данные мероприятия будут проводиться в строгом соответствии законодательным нормам Венесуэлы, а также исключают любое незаконное внешнее вмешательство во внутренние дела страны.