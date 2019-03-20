МИД обвинил Польшу в фальсификации летописи Второй мировой войны

20.03.2019 22:50



Министерство иностранных дел России обвинило правительство Польши в искажении итогов Второй мировой войны, поскольку российские представители не были приглашены на мероприятия, посвященные годовщине начала военных действий, в то время как остальные страны-участники Второй мировой войны получили официальное приглашение, сообщает «Fedpress.ru». МИД сообщил, что Польша забыла, что именно Советский союз освободил ее территории от фашистских захватчиков.