Россия отказалась от транзита газа через Украину

20.03.2019 21:54



Андрей Коболев, возглавляющий украинскую компанию «Нафтогаз», сообщил о том, что российский «Газпром» начал уведомлять европейские страны о том, что он прекращает осуществлять транзитные поставки газа через территорию Украины, сообщает «Lenta.ru». По имеющейся информации, окончательно транзит газа будет прекращен с 1 января следующего года. Стоит напомнить, что ранее многократно поднимался вопрос об экономически невыгодной составляющей транзита газа через газотранспортную систему Украины, поскольку ее «услуги» стоят в 2-3 раза дороже, чем существующие аналоги. Действующий договор между «Газпромом» и «Нафтогазом» на поставку газа истекает в 2019 году, что автоматически ставит вопрос о дальнейшей судьбе вышеназванной газовой магистрали.