Путин дал старт освоению Харасавэйского месторождения на Ямале

20.03.2019 20:43



Владимир Путин, занимающий пост президента России, в ходе прямого телемоста дал команду о старте освоения газового месторождения «Харасавэйское», чьи запасы позволят осуществлять добычу «голубого топлива» вплоть до 2131 года, сообщают «РИА новости». Планом проекта по разработке месторождения предусмотрено комплексное строительство функциональной и вспомогательной инфраструктуры, часть которой уже готова к вводу в эксплуатацию.