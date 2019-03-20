Украина ввела новые санкции против России

20.03.2019 19:53



Правительство Украины санкционировало расширение «санкционного списка» в отношении физических и юридических лиц Российской Федерации, которые, по мнению киевских властей, причастны к происшествию в Керченском проливе, к строительству Крымского моста, а также к проведению референдума, в результате которого Крым присоединился к России, сообщают «РИА новости». На текущий момент данный список насчитывает 848 физических лиц и 294 юридических лиц.