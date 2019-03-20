Совфед ответил на обвинение Порошенко в адрес России из-за метро

20.03.2019 19:46



Владимир Джабаров, являющийся первым заместителем председателя комитета по международным делам при Совете Федерации, ответил на обвинения Петра Порошенко в адрес России, сообщает «RT». Напоминаем, что Петр Порошенко обвинил Россию в проблемах развития Киевского метрополитена. Джабаров ответил главе Украины, заявив, что подобные заявления, человек в здравом рассудке никогда не сделает, а Петр Порошенко переходит все разумные грани, пытаясь подобными высказываниями «простимулировать» свой избирательный рейтинг. И чем меньше остается времени до момента президентских выборов, тем в большую «истерию» «ударяется» Порошенко.