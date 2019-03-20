Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
20 МАР, 13:23 МСК
USD (ЦБ)    64,2803
EUR (ЦБ)    72,9995

20 МАР, 13:23 МСК
USD (ЦБ)    64,2803
EUR (ЦБ)    72,9995

Порошенко обвинил Россию в бедах киевского метро

20.03.2019 10:53
Порошенко обвинил Россию в бедах киевского метро

Украинский глава Петр Порошенко выступил с речью, в ходе которой он заявил, что Россия виновата в том, что метрополитен Киева медленно развивается, передает РИА Новости со ссылкой на ТК NewsOne.

Порошенко при этом напомнил, что киевская подземка не работала только один раз – в период с 18 по 20 февраля 2014 года (время, когда обострилась ситуация с беспорядками на майдане).

«И, конечно, она затормозила планы развития киевского метро», — подчеркнул Порошенко, говоря о России.

В сети посмеялись над украинским главой, отметив, что у него началась «предвыборная истерика», во время которой он начинает «собирать все подряд». «У Пети, чем ближе к выборам, тем больше русофобская истерия», - написал один из пользователей.

В результате обстрела силовиков погибло два ополченца ЛНР
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве
Интервью и комментарии

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 2

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 7

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

Узнай, страна

В тамбовских электричках дети и студенты смогут ездить по льготному тарифу

В тамбовских электричках дети и студенты смогут ездить по льготному тарифу

Тамбовские онкологи изучают эффективные способы лечения раковых заболеваний

Тамбовские онкологи изучают эффективные способы лечения раковых заболеваний

Тамбовская область включилась в реализацию нацпроекта по строительству дорог

Тамбовская область включилась в реализацию нацпроекта по строительству дорог

В Москве представили созданную подразделениями «Росатома» базовую платформу «Умный город»

В Москве представили созданную подразделениями «Росатома» базовую платформу «Умный город»

Новости дня

13:01 Президент Чехии предлагает изменить украинскую конституцию Президент Чехии предлагает изменить украинскую конституцию
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
12:27 Назарбаев покинет президентскую резиденцию Назарбаев покинет президентскую резиденцию
11:55 В Северодвинске поймали «Свидетелей Иеговы» В Северодвинске поймали «Свидетелей Иеговы»
11:29 Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку
10:17 На встрече с «Лидерами России» Путин похвалил российский истребитель На встрече с «Лидерами России» Путин похвалил российский истребитель
09:37 Белоруссия планирует разместить в России облигации на сумму до 30 млрд рублей Белоруссия планирует разместить в России облигации на сумму до 30 млрд рублей
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
09:00 В должность президента Казахстана вступает Касым-Жомарт Токаев В должность президента Казахстана вступает Касым-Жомарт Токаев

Узнай, страна!

12:18 В тамбовских электричках дети и студенты смогут ездить по льготному тарифу В тамбовских электричках дети и студенты смогут ездить по льготному тарифу
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
19 МАР, 18:52 В Москве представили созданную подразделениями «Росатома» базовую платформу «Умный город» В Москве представили созданную подразделениями «Росатома» базовую платформу «Умный город»
19 МАР, 18:35 В Калининградской области открыли вторую очередь высокотехнологичного тепличного комплекса В Калининградской области открыли вторую очередь высокотехнологичного тепличного комплекса
19 МАР, 18:06 В Ивановской области создано первое в России цифровизованное производство композитных материалов В Ивановской области создано первое в России цифровизованное производство композитных материалов
19 МАР, 10:36 В Вологодской и Ярославской области планируют развивать промышленный туризм В Вологодской и Ярославской области планируют развивать промышленный туризм
14 МАР, 17:16 Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Перспективы очевидны – расширяем ассортимент Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Перспективы очевидны – расширяем ассортимент
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
14 МАР, 14:29 Аграрии Омска участвуют в крупнейшей выставке Узбекистана AgroWorld Аграрии Омска участвуют в крупнейшей выставке Узбекистана AgroWorld

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter