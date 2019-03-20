Порошенко обвинил Россию в бедах киевского метро

20.03.2019 10:53



Украинский глава Петр Порошенко выступил с речью, в ходе которой он заявил, что Россия виновата в том, что метрополитен Киева медленно развивается, передает РИА Новости со ссылкой на ТК NewsOne.

Порошенко при этом напомнил, что киевская подземка не работала только один раз – в период с 18 по 20 февраля 2014 года (время, когда обострилась ситуация с беспорядками на майдане).

«И, конечно, она затормозила планы развития киевского метро», — подчеркнул Порошенко, говоря о России.

В сети посмеялись над украинским главой, отметив, что у него началась «предвыборная истерика», во время которой он начинает «собирать все подряд». «У Пети, чем ближе к выборам, тем больше русофобская истерия», - написал один из пользователей.