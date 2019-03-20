Чтение книг делает людей более счаствливыми и увеличивает продолжительность жизни

20.03.2019 18:43



Исследователи Йельского университета изучил более 3600 человек в течение 12 лет, чтобы определить влияние чтения на продолжительность жизни. Так, участники исследования были разделены на три группы. Одна группа читала более 3,5 ч. в неделю, другая группа читала менее 3,5 ч. в неделю, а последняя группа вообще не читала.

Результаты исследования показали, что люди, которые читали книги более 3,5 ч. в неделю, на 23% реже умирали в определенном возрасте по сравнению с теми, кто вообще не читал, а группа, которая читала менее 3,5 ч. в неделю, была на 17% менее склонна к смерти.

В исследовании люди, которые читали газеты и журналы, также имели лучшую выживаемость, но показатели были не так хороши, как у читателей книг, что привело исследователей к выводу, что частично иммерсивный характер книг обеспечивал дополнительное преимущество.

Хотя неясно, как чтение увеличивает продолжительность жизни, другие исследования показали, что чтение может улучшить социальные связи, в частности, помогая читателям видеть мир глазами персонажей книг. Также, чтение может уменьшить стресс. В одном исследовании всего 6 минут чтения привели к замедлению сердечного ритма и уменьшению мышечного напряжения.

Еще одним преимуществом является то, что чтение может помочь расслабиться вашему телу и уму перед сном. Просто обязательно прочитайте печатную книгу и избегайте яркого экрана электронного ридера, который сбросит производство мелатонина.

Чтение даже было связано с большим жизненным счастьем. В одном исследовании 27% людей сказали, что чтение определенной книги вдохновляет их на принятие решений, изменяющих их жизнь - 36% были вдохновлены на совершение путешествия, а 19% - на увлечение новым хобби, пишет ClickOnDetroit.