20.03.2019 17:24



Директор Российского геронтологического научно-клинического центра, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева заявила, что по итогам 2018 года средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года, в то время как в 2017 году данный показатель составлял 72,6 года. По словам Ткачевой, для того, чтобы достичь запланированных показателей и добиться увеличения средней продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2014 году, необходимо провести серьезную работу по снижению смертности во всех возрастных группах, пишет РИА Новости.