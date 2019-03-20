Сбербанк запустит услугу снятия наличных в кассе магазина

20.03.2019 18:07



Сбербанк анонсировал скорое появление новой услуги. Речь идет о снятии наличных в кассе магазина при совершении безналичной оплаты покупки. Так, уже в июле текущего года покупатели смогут получить 5 тыс. рублей со своей карты в магазине при оплате покупки безналичным способом. Кассир в торговой точке будет вводить сумму покупки клиента с учетом 5 тыс. рублей, после чего денежные средства будут выданы на руки покупателю. Покупку необходимо будет подтвердить ПИН-кодом, пишет ТАСС.