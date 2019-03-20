В Россию прекратится поставка трех жизненно важных лекарств

20.03.2019 16:34



Согласно данным Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения с 1 апреля в Россию перестанут поставлять три жизненно важных лекарства. Об этом сообщила японская фармацевтическая компания Takeda. Речь идет о кардиологическом препарате "Атенолол Никомед", антидепрессанте "Амитриптилин Никомед", а также противопротозойном препарате "Метронидазол Никомед". Компания прекратила поставки лекарств в Россию из-за "глобального пересмотра своего продуктового портфеля", пишет Коммерсант.