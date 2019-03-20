20.03.2019 17:50



Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко сорвал заседание кабинета министров Украины. Так, Ляшко и члены парламентской фракции, которые пришли на заседание, были недовольны тем, что члены кабмина и наблюдательного совет НАК "Нафтогаз Украины" пришли к соглашению и решили продлить еще на один год контракт с Андреем Коболевым, который в настоящий момент занимает пост главы "Нафтогаза". Протестующие требовали не продлевать контракт с Коболевым, а Ляшко затеял дискуссию с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в результате чего было принято решение прервать заседание, пишет Интерфакс.