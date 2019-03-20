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Ипотечные каникулы будут распространяться на все кредиты

20.03.2019 16:05
Ипотечные каникулы будут распространяться на все кредиты

Глава России Владимир Путин обратился к членам Правительства РФ с инициативой о распространении ипотечных каникул на все ипотечные кредиты, независимо от того, в какое время и каким банком они были выданы. По словам главы государства, такую позицию разделяет и Центральный банк России. Также, Владимир Путин выразил абсолютную уверенность, что и депутаты Государственной думы РФ поддержат его инициативу, пишет ТАСС.

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