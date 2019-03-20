Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий

20.03.2019 15:19



В Министерстве труда разъяснили новые правила получения социальной доплаты к пенсии. Так, согласно новым правилам, которые разработаны в министерстве после принятия Государственной думой РФ законопроекта о доплатах к пенсиям, сначала социальные пенсии будут повышены до установленного в регионе уровня прожиточного минимума пенсионера, и только после этого будет осуществляться индексация пенсий и выплаты положенных ежемесячных доплат, пишет Российская газета.