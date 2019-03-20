Названы самые счастливые страны мира

20.03.2019 14:51



Согласно ежегодному докладу ООН World Happiness Report 2018 самой счастливой страной в мире названа Финляндия. Во время проведения исследования эксперты оценивали страны по таким показателям, как ВВП на душу населения, продолжительность жизни населения страны, щедрость граждан, социальная поддержка властей, свобода и коррупция. Второе место специалисты отдали Норвегии, третье - Дании. Также, в пятерку вошли Исландия и Швейцария. Россия заняла 59 место, пишет РБК.