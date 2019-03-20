В Северодвинске поймали «Свидетелей Иеговы»

20.03.2019 11:55



В Северодвинске Архангельской области сотрудники ФСБ обнаружили и предотвратили деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы» - запрещенной в России экстремистской организации, передает Интерфакс со ссылкой на сообщение ведомства. Как заявляет следствие, трое подозреваемых из местных жителей знали, что организация СИ является запрещенной. Но это их не остановило, и в Северодвинске они развернули ее деятельность: в частности, они проводили «тайные» встречи и привлекали в организацию новых участников. На всех троих было заведено уголовное дело.