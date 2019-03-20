Определены победители XXV Всероссийского конкурса журналистов "Экономическое возрождение России"

20.03.2019 08:36



Жюри определило победителей XXV Всероссийского конкурса журналистов "Экономическое возрождение России". Заседание комиссии проходило в Торгово-промышленной палате РФ. Так, в этом году журналисты со всей страны представили свои работы, а также поборолись за звание "лучших" в следующих номинациях: "Лучшая история предпринимательского успеха"; "Лучшие индивидуальные публикации в печатных и интернет СМИ, теле- и радиопередачи"; "Лучшие федеральные средства массовой информации"; "Лучшие региональные средства массовой информации", "Лучшие отраслевые СМИ"; "Лучший пресс-секретарь/специалист по связям с общественностью и работе по СМИ в системе ТПП РФ".

Председатель жюри и вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев отметил, что XXV Всероссийский конкурс журналистов "Экономическое возрождение России" оказался рекордным по количеству поданных заявок на участие в мероприятии, при этом качество присылаемых материалов значительно улучшилось по сравнению с предыдущими годами. Фатеев подчеркнул возросшее желание российских журналистов представить результаты своей деятельности для оценки профессионалов и подчеркнул повышение профессионального уровня представителей СМИ в России.

В состав жюри и комиссии по определению победителей конкурса, помимо вице-президента ТПП РФ Максима Фатеева, вошли председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Игорь Потоцкий, декан факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Елена Вартанова, главный редактор газеты «Экономика и жизнь» Татьяна Иванова, секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин, директор Центра по связям с общественностью и СМИ ТПП РФ Александр Шкирандо и представитель генерального партнера конкурса – заместитель Председателя правления Международного финансового клуба Анатолий Хвостиков.



Торжественная Церемония награждения лауреатов конкурса, а также вручения дипломов Торгово-промышленной палаты РФ и Союза журналистов России состоится 11 апреля 2019 года в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" после проведения X Всероссийского форума деловых СМИ на тему "Деловые СМИ: миф или реальность?", в котором примут участие известные российские журналисты и главные редакторы изданий, телевизионных и информационных редакций.