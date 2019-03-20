Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
20 МАР, 10:59 МСК
USD (ЦБ)    64,3167
EUR (ЦБ)    72,9995

20 МАР, 10:59 МСК
USD (ЦБ)    64,3167
EUR (ЦБ)    72,9995

Определены победители XXV Всероссийского конкурса журналистов "Экономическое возрождение России"

20.03.2019 08:36
Определены победители XXV Всероссийского конкурса журналистов "Экономическое возрождение России"

Жюри определило победителей XXV Всероссийского конкурса журналистов "Экономическое возрождение России". Заседание комиссии проходило в Торгово-промышленной палате РФ. Так, в этом году журналисты со всей страны представили свои работы, а также поборолись за звание "лучших" в следующих номинациях: "Лучшая история предпринимательского успеха"; "Лучшие индивидуальные публикации в печатных и интернет СМИ, теле- и радиопередачи"; "Лучшие федеральные средства массовой информации"; "Лучшие региональные средства массовой информации", "Лучшие отраслевые СМИ"; "Лучший пресс-секретарь/специалист по связям с общественностью и работе по СМИ в системе ТПП РФ".

Председатель жюри и вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев отметил, что XXV Всероссийский конкурс журналистов "Экономическое возрождение России" оказался рекордным по количеству поданных заявок на участие в мероприятии, при этом качество присылаемых материалов значительно улучшилось по сравнению с предыдущими годами. Фатеев подчеркнул возросшее желание российских журналистов представить результаты своей деятельности для оценки профессионалов и подчеркнул повышение профессионального уровня представителей СМИ в России.

В состав жюри и комиссии по определению победителей конкурса, помимо вице-президента ТПП РФ Максима Фатеева, вошли председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Игорь Потоцкий, декан факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Елена Вартанова, главный редактор газеты «Экономика и жизнь» Татьяна Иванова, секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин, директор Центра по связям с общественностью и СМИ ТПП РФ Александр Шкирандо и представитель генерального партнера конкурса – заместитель Председателя правления Международного финансового клуба Анатолий Хвостиков.

Торжественная Церемония награждения лауреатов конкурса, а также вручения дипломов Торгово-промышленной палаты РФ и Союза журналистов России состоится 11 апреля 2019 года в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" после проведения X Всероссийского форума деловых СМИ на тему "Деловые СМИ: миф или реальность?", в котором примут участие известные российские журналисты и главные редакторы изданий, телевизионных и информационных редакций.

✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 2

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 7

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Узнай, страна

В Москве представили созданную подразделениями «Росатома» базовую платформу «Умный город»

В Москве представили созданную подразделениями «Росатома» базовую платформу «Умный город»

В Калининградской области открыли вторую очередь высокотехнологичного тепличного комплекса

В Калининградской области открыли вторую очередь высокотехнологичного тепличного комплекса

В Ивановской области создано первое в России цифровизованное производство композитных материалов

В Ивановской области создано первое в России цифровизованное производство композитных материалов

В Ульяновской области открыли производство высокотехнологичных газобетонных строительных блоков

В Ульяновской области открыли производство высокотехнологичных газобетонных строительных блоков

Новости СМИ

Новости дня

10:53 Порошенко считает, что Россия виновата в проблемах киевского метро Порошенко считает, что Россия виновата в проблемах киевского метро
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
10:17 На встрече с «Лидерами России» Путин похвалил российский истребитель На встрече с «Лидерами России» Путин похвалил российский истребитель
09:37 Белоруссия планирует разместить в России облигации на сумму до 30 млрд рублей Белоруссия планирует разместить в России облигации на сумму до 30 млрд рублей
09:00 В должность президента Казахстана вступает Касым-Жомарт Токаев В должность президента Казахстана вступает Касым-Жомарт Токаев
08:30 В результате обстрела силовиков погибло два ополченца ЛНР В результате обстрела силовиков погибло два ополченца ЛНР
07:41 Врачи назвали несколько способов предотвращения артрита Врачи назвали несколько способов предотвращения артрита
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
07:07 Путин и Назарбаев обсуждали решение президента Казахстана о его отставке Путин и Назарбаев обсуждали решение президента Казахстана о его отставке

Узнай, страна!

19 МАР, 18:52 В Москве представили созданную подразделениями «Росатома» базовую платформу «Умный город» В Москве представили созданную подразделениями «Росатома» базовую платформу «Умный город»
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
19 МАР, 18:35 В Калининградской области открыли вторую очередь высокотехнологичного тепличного комплекса В Калининградской области открыли вторую очередь высокотехнологичного тепличного комплекса
19 МАР, 18:06 В Ивановской области создано первое в России цифровизованное производство композитных материалов В Ивановской области создано первое в России цифровизованное производство композитных материалов
19 МАР, 10:36 В Вологодской и Ярославской области планируют развивать промышленный туризм В Вологодской и Ярославской области планируют развивать промышленный туризм
15 МАР, 09:21 Тамбовская область возглавила список рейтинга экологического благополучия регионов России Тамбовская область возглавила список рейтинга экологического благополучия регионов России
14 МАР, 17:16 Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Перспективы очевидны – расширяем ассортимент Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Перспективы очевидны – расширяем ассортимент
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
14 МАР, 14:29 Аграрии Омска участвуют в крупнейшей выставке Узбекистана AgroWorld Аграрии Омска участвуют в крупнейшей выставке Узбекистана AgroWorld

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter