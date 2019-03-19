ТПП и Союз журналистов России проведут X Всероссийский форум деловых СМИ

19.03.2019 21:35



11 апреля 2019 года в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится X Всероссийский форум деловых СМИ на тему "Деловые СМИ: миф или реальность?". Торгово-промышленная палата РФ, Союз журналистов России и МИА "Россия сегодня" приглашают руководителей пресс-служб и информационных изданий принять участие в предстоящем мероприятии.

В рамках Форума участники обсудят ведущую роль деловых СМИ в освещении проблем формирования благоприятного информационного климата в России, рассмотрят положительный опыт развития ведущих СМИ, особенности и структуру российской медиасистемы, а также правовые риски СМИ, в свете последних изменений в законодательстве России. Также, эксперты в области медиакоммуникаций обсудят важную роль экономики в редакционной политике СМИ, проблемы продвижения задач бизнеса а сфере корпоративного телевидения, вопросы грамотного построения системы коммуникаций и работы пресс-служб и многое другое.

В заключении мероприятия пройдет торжественная Церемония награждения победителей XXV Всероссийского конкурса журналистов "Экономическое возрождение России" по итогам 2018 года, в которой примут участие президент ТПП РФ Сергей Катырин, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, а также депутаты Государственной думы РФ и известные журналисты федеральных и региональных СМИ.

Регистрация на мероприятие обязательна! Вход строго по паспортам.

По вопросам участия обращаться: 8(495) 620-02-47, 8(495) 620-04-19, или по e-mail: eas@tpprf.ru, kba@tpprf.ru.