В результате обстрела силовиков погибло два ополченца ЛНР

20.03.2019 08:30



В результате обстрела украинскими ВСУ территории ЛНР (Луганская народная республика) погибло два представителя милиции, передает РИА Новости со ссылкой на информацию, поступившую от ведомства. В сообщении также говорится о двух раненых.

Всего за прошедшие сутки силовики двенадцать раз обстреляли территорию ЛНР (Молодежное, Калиново-Борщеватое, Фрунзе, Логвиново, Золотое-5, Желобок, Сокольники), использовав при этом противотанковые ракетные комплексы, минометы, БМП, гранатометы и другие виды оружия.