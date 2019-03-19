В Кремле заявили, что хотят видеть на Украине президента мира

19.03.2019 12:47



В Кремле рассказали о том, каким, по их мнению, должен быть новый глава Украины, которого изберут на предстоящих выборах. Как передает РИА Новости, эту точку зрения озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в Москве хотят видеть президента мира, а не войны. По словам Пескова, было бы лучше, чтобы новый президент трезво оценивал реальность и имел политическую мудрость, особенно в вопросе выстраивания отношений со своими соседями.