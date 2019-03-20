Врачи назвали несколько способов предотвращения артрита

20.03.2019 07:41



Бег не вызывает артрита. Действительно: исследование американских ученых показало, что у ветеранов-марафонцев было примерно в два раза меньше случаев возникновения артрита, чем у их не работающих коллег. Но население далеко не застраховано от состояния, которое характеризуется болью в суставах, воспалением и постепенным изнашиванием хряща (гладкой соединительной ткани, которая защищает ваши суставы).

"Бегуны получают нагрузку до пяти раз превышающую вес их тела на суставы с каждым шагом", - говорит флоридский ортопед и ортопедический хирург Адам Перлер. "Это составляет более двух тонн накопительного давления каждый день, оказываемого на нормально функционирующие суставы.”

И это только часть причины, по которой может быть поставлен диагноз артрита-травма, генетика (некоторые люди просто рождаются с более прочным хрящом), и проблемы выравнивания также могут сыграть свою роль в возникновении артрита.

Если вы уже страдаете от артрита, то вы слишком хорошо знаете симптомы: опухшие, негнущиеся или болезненные суставы первым делом утром или после бега, ограниченный диапазон движений или даже "блокировка" или "захват" в суставе.

"Хрящи производятся клетками, называемыми хондроцитами, но их нелегко заменить после повреждения", - говорит доктор Перлер.

Надлежащая силовая тренировка мышц вокруг суставов, правильная обувь и правильное выравнивание (если ваш таз не выровнен при ходьбе или вы наклоняетесь во время приседания на одной ноге, вы можете перегружать одну сторону своего тела, создавая ненужное давление на сустав) - все это хорошие механизмы защиты первой линии.

Вам также не обязательно отказываться от бега. Джордан Метцл, доктор медицины, врач спортивной медицины в больнице специальной хирургии, считает, что многие из его пациентов, которые страдают от артрита (все от артритных лодыжек до шипов), но находят здоровый способ поддерживать ежедневные упражнения, включая бег, легче справляются с болезненными симптомами артрита.

“Есть доказательства, что бег - это противовоспалительное на клеточном уровне: он уменьшает симптомы остеоартрита, помогает подвижности суставов, а также помогает активировать мышцы вокруг суставов”, - говорит доктор Метцл. "Все рассмотренные вещи, для большинства пациентов с остеоартрозом, бег в сочетании с умной программой, которая включает постепенное построение в сочетании с силовой тренировкой, не должны быть запретными, и это может даже помочь уменьшить болезненные симптомы артрита.”

Тем не менее, ни один из этих методов предотвращения артрита не совершенен и в запущенных случаях врачи, все-таки настаивают на более радикальных хирургических методах лечения заболевания, надеясь, что дальнейшая наука и исследования могут принести новую волну исцеления от боли и даже регенерации суставов, пишет RunnersWorld.