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Бессонница усиливает тягу к сладкому

19.03.2019 18:49
Бессонница усиливает тягу к сладкому

Мы все знаем, что недостаток сна влияет на нашу энергию и настроение, но новые исследования доктора Робина Такера из Департамента пищевой науки и питания человека Мичиганского государственного университета и его команды показывают, что бессонница может заставить нас буквально жаждать сладкого.

Сон чрезвычайно сложен и плохо понятен, что затрудняет ученым выявление того, как плохой сон влияет на наши вкусовые рецепторы. Неспособность заснуть может активировать область мозга, которая "включается", когда мы потребляем сладкую пищу, утверждают исследователи.

Чтобы определить, как сон влияет на тягу к сахару, исследователи проанализировали поведение 51 здорового мужчины, которые утверждали, что хорошо спят. Мужчины носили электроды пока спали во время обычного ночного режима в течение двух ночей подряд. Эти электроды измеряли электрическую активность мозга мужчин, чтобы определить, сколько времени они провели в глубоком или легком сне. В последующие два дня участники отправились в лабораторию, где они попробовали от 14 до 18 сладких растворов, которые затем оценили в порядке предпочтения.

Результаты показали, что чем меньше мужчины спят, тем больше они жаждут сахара. Также, проведение меньшего количества времени в режиме быстрого сна, когда человек обычно видит сны, было связано с усилением желания сладкого.

Прошлые исследования показывают, что недостаток сна может быть причиной 15% увеличения предпочтения сладкой пищи у женщин. Однако, когда ученые сравнили результаты своего мужского исследования с этим исследованием, они не обнаружили никакой разницы в желаниях сладкого между полами.

Учеными было доказано, что бессонница влияет на деятельность области мозга, известной как миндалина, которая обрабатывает эмоции и действует как наш "центр вознаграждения". Плохой сон также связан с высвобождением гормона стресса кортизола, который связан с увеличением количества приема пищи, особенно у женщин.

Авторы работы считают, что будущие исследования должны попытаться добраться до дна связи между сном и тягой к сахару, пишет DailyMail.

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