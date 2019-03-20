Путин и Назарбаев обсуждали решение президента Казахстана о его отставке

20.03.2019 07:07



Как сообщили в пресс-службе президента Казахстана, Нурсултан Назарбаев накануне сообщения о своей отставке провел телефонные переговоры с главой России Владимиром Путиным. По полученным данным, лидеры обсуждали решение Назарбаева об уходе с поста президента Казахстана. Тем не менее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался сообщать подробности телефонного разговора Путина и Назарбаева, подтвердив только факт того, что он действительно состоялся, пишет RT.