Президент Казахстана объявил об отставке

19.03.2019 17:28



Первый и единственный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке. Он обратился с телеобращением к гражданам страны и объявил о "непростом" решении, которое он принял. Назарбаев находился на посту главы государства в течение 30 лет, теперь же исполняющим обязанности президента Казахстана станет Касым-Жомарт Токаев, который в настоящее время занимает должность председателя Сената парламента Казахстана, пишет Интерфакс.