В России увеличилось число жерт авиакатастроф

20.03.2019 06:36



Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) предоставили данные, согласно которым в прошлом году в авиакатастрофах погибло 128 россиян. Эта цифра в 2,5 раза превышает количество людей, погибших в 2017 году. Так, в 2018 году в России произошло 22 авиакатастрофы и 20 происшествий, связанных с воздушным транспортом. При этом в качестве основной причины происшествий в 75% случаев специалисты назвали человеческий фактор, пишет РБК.