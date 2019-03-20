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В России увеличилось число жерт авиакатастроф

20.03.2019 06:36
В России увеличилось число жерт авиакатастроф

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) предоставили данные, согласно которым в прошлом году в авиакатастрофах погибло 128 россиян. Эта цифра в 2,5 раза превышает количество людей, погибших в 2017 году. Так, в 2018 году в России произошло 22 авиакатастрофы и 20 происшествий, связанных с воздушным транспортом. При этом в качестве основной причины происшествий в 75% случаев специалисты назвали человеческий фактор, пишет РБК.

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