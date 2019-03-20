Шойгу передал Башару Асаду послание от Владимира Путина

20.03.2019 06:22



Министр обороны России Сергей Шойгу во время своего рабочего визита в Дамаск передал сирийскому лидеру Башару Асаду послание от президента России Владимира Путина. Также Башар Асад и Сергей Шойгу провели переговоры, в рамках которых были затронуты вопросы борьбы с терроризмом, возвращения на родину сирийских беженцев, поставки гуманитарной помощи, а также основные проблемы обеспечения безопасности в регионе и урегулирования сирийского конфликта, пишет ТАСС.