Путин поручил усилить защиту прав детей и подростков

19.03.2019 23:53



Генеральная прокуратура России получила поручение от президента России Владимира Путина, касательно усиления мер по защите прав и безопасности подростков, что подразумевает разработку определенного комплекса мер, сообщает «Life.ru». Владимир Путин в ходе своего обращения подчеркнул, что на текущий момент уровень нарушений прав несовершеннолетних граждан России находится на высоком уровне, что попросту недопустимо.