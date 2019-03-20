В американском отеле Roosevelt гостям предложили вернуть украденные вещи в обмен на призы

20.03.2019 02:24



Отель Roosevelt, Фото: booking.com

Отель Roosevelt, расположенный в Новом Орлеане (США) в честь празднования своего 125-летия дал своим постояльцам возможность вернуть украденные вещи, не опасаясь какого-либо возмездия. Тот, кто вернет самый необычный предмет, будет вознагражден семидневным пребыванием в президентском номере класса люкс, стоимостью $15000 за ночь. У победителей конкурса также появится возможность пройти спа-процедуры и попробовать изысканные блюда, которые для них приготовит шеф-повар ресторана. Постояльцам отеля предлагается привезти все, что они когда-то забрали: ключи, наволочки, халаты, меню, предметы декора.

Желающим вернуть украденные вещи предлагается оставить их в отеле у консьержа или отправить по почте.

Итоги конкурса станут известны в июле. Все возвращенные предметы будут выставлены на всеобщее обозрение в фойе отеля. После того как конкурс завершится, все экспонаты временной выставки будут возвращены их обладателям.

Известно, что отелю уже вернули такие предметы, как: ключи, открытки, меню, таблички, отзывы Рузвельта 1950-х годов и счёт-фактуру 1940-х гг., сообщает therooseveltneworleans.com.