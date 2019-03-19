Апрель в столице ожидается теплее обычного

19.03.2019 23:58



Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

В апреле в Москве среднесуточная температура воздуха будет выше нормы. Об этом рассказала заведующая лабораторией российского Гидрометцентра Людмила Паршина.

Согласно прогнозу синоптиков, в начале следующего месяца температура в московском регионе будет немного выше нуля. Но уже к концу апреля воздух в столице прогреется до +10°С. Среднесуточная температура составит + 5,8 °С, пишет riafan.ru.